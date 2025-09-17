ΛΕΞ και Light «σπάνε τα κοντέρ» με το Capo Dei Capi – Μουσικό βίντεο ή ταινία μικρού μήκους;

Οι Light και ΛΕΞ παρουσίασαν το πολυαναμενόμενο videoclip της συνεργασίας τους για το τραγούδι Capo Dei Capi, το οποίο σε λιγότερο από 24 ώρες ξεπέρασε τις 120.000 προβολές στο YouTube.

Τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του ομώνυμου album του Light, οι δύο κορυφαίοι ράπερ μετατρέπουν το collab τους σε μια οπτική εμπειρία υψηλής αισθητικής, με το σενάριο και τη σκηνοθεσία να φέρουν την υπογραφή του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου.

Το βίντεο ξεκινά με τους καλλιτέχνες να παίζουν Grand Theft Auto σε ένα διαμέρισμα, μέχρι που ένας ξαφνικός εκκωφαντικός ήχος αλλάζει την πορεία της πλοκής. Η ιστορία ξεδιπλώνεται με κινηματογραφικό ύφος και προσεγμένη αισθητική, προσφέροντας μια εμπειρία που ξεπερνά το κλασικό μουσικό κλιπ.

Με πολυπληθές καστ, 3D animation και σημαντικούς συντελεστές όπως ο Γιώργος Βαλσάμης στη διεύθυνση φωτογραφίας, ο Λάμπης Χαραλαμπίδης στο μοντάζ και ο Κωνσταντίνος Σκουρλέτης στο production design, το βίντεο συνδυάζει την τέχνη δύο από τους πλέον δημοφιλείς καλλιτέχνες της ελληνικής ραπ σκηνής.

Το Capo Dei Capi αντλεί έμπνευση από την ιταλική φράση capo di tutti i capi, που σημαίνει «αφεντικό όλων των αφεντικών». Το album περιλαμβάνει 12 τραγούδια, βιωματικές ιστορίες και είναι το 6ο κατά σειρά album του Light.

Με δυνατά beats, έντονο συναίσθημα και ανατρεπτικές συνεργασίες, ο Light αποδεικνύει ξανά τις ρίζες του στις Εργατικές της Θεσσαλονίκης. Το album, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Capital Music, περιλαμβάνει εκρηκτικά feats όχι μόνο με τον ΛΕΞ, αλλά και με καλλιτέχνες όπως οι RACK, Thug Slime, Noizy, Mel & Block 93.

Δείτε το βίντεο κλιπ