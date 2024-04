Η Λένα Παπαδοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στο 8ο live του Just the Two of Us το Σάββατο (13/4) και ξεσήκωσε το κοινό με τις επιτυχίες της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια εντυπωσίασε τόσο με την σκηνική της παρουσία όσο και με τις φωνητικές τις ικανότητες, ενώ τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) πήραν φωτιά.

Δείτε παρακάτω την εκρηκτική εμφάνισή της:

Οι χρήστες του X μεταξύ άλλων σχολίασαν πόσο ωραία τραγούδησε live, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν περνάει χρόνος από πάνω της.

#j2us Λένα Παπαδόπουλου τι έχω δει live και εχω ενα να πω ειναι Φωνάρα pic.twitter.com/SxPklPwYfJ — Antoniosbateras (@antoniosbateras) April 13, 2024

Πάντα φωνάρα και κούκλα η Λένα Παπαδοπούλου #J2US — Κατερίνα (@katiaka90574038) April 13, 2024

Μάλιστα λίγο πριν αποχωρήσει από την σκηνή η Λένα Παπαδοπούλου, ο Νίκος Κοκλώνης της είπε ότι θα ήθελε πολύ να συμμετέχει σε κάποιο επόμενο J2US, με την ίδια να είναι ιδιαίτερα θετική.

