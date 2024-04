Σειρήνες ηχούν αυτή τη στιγμή στη βόρεια ισραηλινή κοινότητα Σνιρ, εν μέσω επίθεσης με ρουκέτες από τον Λίβανο.

🚨🇮🇱BREAKING: NORTH ISRAEL ON RED ALERT



A Red Alert has been activated in Snir, northern Israel, due to a rocket attack from Lebanon.



Alarms sound as hostilities intensify with incoming fire from the north.



Source: News Cabinet https://t.co/HD0Oj5ydqI pic.twitter.com/z4RUG4m2cs