Ο Κώστας Δόξας, που έχει απασχολήσει έντονα το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες, κουβαλάει μια βαριά οικογενειακή κληρονομιά, καθώς μεγάλωσε δίπλα σε έναν άνθρωπο που υπήρξε ο απόλυτος μέντορας και πνευματικός του πατέρας και ο οποίος σφράγισε ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι.

Αυτός ο σπουδαίος δημιουργός δεν ήταν άλλος από τον αείμνηστο Αντώνη Βαρδή, του οποίου ο Κώστας Δόξας είναι ανιψιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κώστας Δόξας: Η σχέση του με την Μαρία Δεληθανάση, η γνωριμία πριν από 11 χρόνια & το άδοξο τέλος

Η άγνωστη ιστορία για την συγγένειά τους

Σε πολλές εξομολογήσεις του, ο Κώστας Δόξας έχει μιλήσει με βαθιά συγκίνηση για τον Αντώνη Βαρδή, αποκαλύπτοντας πτυχές ενός ανθρώπου που ήταν εξαιρετικά σεμνός, δίκαιος αλλά και αυστηρός με την τέχνη του.

«Πάρα πολύ καλή σχέση. Από πολύ μικρή ηλικία ο Αντώνης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα μουσικά μας βιώματα. Τα πρώτα μουσικά βιώματα σ’ εμένα και στον αδερφό μου ήταν από το θείο μας. Θυμάμαι ένα σπίτι που έμενε παλιά ο Αντώνης, στη Νέα Σμύρνη… Έχω μνήμες από 2-3 χρονών, που μας έπαιζε με μια κιθάρα τραγούδια που έγραφε για τον Πάριο, τον Μητσιά, την Αλεξίου, τη Γαλάνη, εκείνες τις εποχές. Είναι βιώματα που μένουν, που είναι χαραγμένα βαθιά μέσα μου», έχει πει ο Κώστας Δόξας για τον θείο του.

«Ο θείος μου ήταν η αρχή για πολλά που ακολούθησαν. Θυμάμαι πολλές φορές που ήμασταν στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη και μας έπαιζε τραγούδια που έγραφε τότε για τον Πάριο. Είναι πολύ έντονα βιώματα που μέχρι και σήμερα τα θυμάμαι καθαρά. Κάποια στιγμή ήμασταν στο στούντιο με τον θείο μου, όπου κάναμε φωνητικά σε έναν δίσκο του κι ενδιάμεσα είχαμε λίγο χρόνο και συζητούσαμε. Πρέπει να ήμουν σε ηλικία 19-20 ετών όταν μου είπε πως το μεγαλύτερο μυστικό είναι να μην πουλάς το προσωπικό σου στοιχείο, κάτι που θα το καταφέρει κάποιος όταν συνειδητοποιήσει πως είναι ξεχωριστός από τον άλλο», έχει εξομολογηθεί για τον ο τραγουδιστής για τον Αντώνη Βαρδή.

«Ο καθένας έχει τη δική του σημαία που οφείλει να κουνήσει. Οπότε καταλαβαίνεις πως δεν αγχώνεσαι για το πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι κάποιος στον τομέα του και δη μέσα στην οικογένειά σου ή αν θα συγκριθείς με αυτόν. Ακόμα κι αν κάποιοι σε συγκρίνουν, που είναι απολύτως λογικό, εσένα δεν σε απασχολεί γιατί εσύ χαράζεις τον δικό σου δρόμο», έχει δηλώσει επίσης ο Κώστας Δόξας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι ο τραγουδιστής κρίθηκε ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας κατά της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση. Η δικαστική αυτή απόφαση συνοδεύτηκε από την οριστική απομάκρυνση του γνωστού τραγουδιστή από το τηλεοπτικό σόου J2US.