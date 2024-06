Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν μίλησε για πρώτη φορά για την σπάνια πάθηση του γιου της, που την ανάγκασε να υποβληθεί σε επέμβαση κατά την έβδομη εγκυμοσύνη της. Η τηλεπερσόνα, αποκάλυψε ότι ο γιος της είχε διαγνωστεί με υδροθώρακα, μια πάθηση που προκαλεί συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες.

Αναλυτικότερα, η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αναγκάστηκε να υποβληθεί σε μια επέμβαση εμβρυικής χειρουργικής, όπου οι χειρουργοί χρησιμοποίησαν ένα βελόνη για να αφαιρέσουν το υγρό από τους πνεύμονες του Reign. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και ο Reign γεννήθηκε υγιής τον Νοέμβριο του 2021.

«Η πάθηση που έχει είναι εξαιρετικά σπάνια, αλλά επίσης, είμαστε πολύ τυχεροί που το εντοπίσαμε τόσο νωρίς. Παρακολουθούσα ένα ντοκιμαντέρ που ονομάζεται “Heal” που αφορούσε τη δύναμη της θετικής σκέψης και πώς η σκέψη μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας. Άρχισα να μιλάω κάθε μέρα στο μωρό, λέγοντάς του τις προσευχές μου. Από όταν άλλαξα νοοτροπία, το υγρό είχε φύγει τελείως από τα πνευμόνια του και μετά, δεν είχαμε ούτε ένα πρόβλημα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης: Αυτός είναι ο λόγος που η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν πίνει το μητρικό της γάλα

Kourtney Kardashian reveals baby son Rocky's rare condition which caused her to have emergency fetal surgery when she was 7 months pregnant https://t.co/TQyHHspcCS pic.twitter.com/ftzrMCvHQs