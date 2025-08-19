Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, ένα περίπου μήνα μετά τον γάμο τους, απολαμβάνουν το καλοκαίρι τους μαζί με τον γιο τους, επιλέγοντας ένα από τα πιο πολυτελή θέρετρα της χώρας για τις διακοπές τους: το Costa Navarino στη Μεσσηνία.

Το ζευγάρι, που ταξίδεψε πρόσφτατα στα νησιά του Ιονίου, μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram στιγμιότυπα από την απόδρασή του. Τόσο ο Κωνσταντίνος Αργυρός όσο και η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσαν φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ευτυχία και την ηρεμία που βιώνουν.

Ο τραγουδιστής πόζαρε χαμογελαστός μέσα στην πισίνα και στο γήπεδο του γκολφ, δείχνοντας να χαλαρώνει και να απολαμβάνει κάθε στιγμή των διακοπών του.

Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Νίκα ανέβασε φωτογραφίες από την παραλία, ενώ μοιράστηκε και εικόνες από το πολυτελές δωμάτιο στο οποίο διαμένουν.

Φήμες για δεύτερο παιδί

Την ίδια στιγμή, οι φήμες που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό θέλουν την Αλεξάνδρα Νίκα να κυοφορεί το δεύτερο παιδί του ζευγαριού. Παρόλο που ούτε ο Κωνσταντίνος Αργυρός ούτε η ίδια έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει την είδηση, η ευτυχία που αποπνέουν μέσα από τις αναρτήσεις τους ενισχύει τις εικασίες.

Το ζευγάρι δείχνει να διανύει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής του, απολαμβάνοντας το πρώτο του καλοκαίρι ως παντρεμένοι και γονείς.

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στα social media: