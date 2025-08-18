Κωνσταντίνος Αργυρός: Κάνει «recharge» παίζοντας γκολφ σε υπερπολυτελές θέρετρο (pics)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κάνει ένα διάλειμμα από τις επιτυχημένες συναυλίες του, επιλέγοντας να γεμίσει τις μπαταρίες του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο αγαπημένος τραγουδιστής βρίσκεται στο πολυτελές θέρετρο της Costa Navarino, όπου συνδυάζει την ηρεμία και την πολυτέλεια με το αγαπημένο του χόμπι, το γκολφ.

Μέσα από την πιο πρόσφατη ανάρτησή του στα social media, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε με τους θαυμαστές του μια στιγμή από την καθημερινότητά του. Στη φωτογραφία, τον βλέπουμε να παίζει γκολφ, επιδεικνύοντας το στυλ του ακόμα και μέσα στον αθλητικό χώρο.

Η λεζάντα της φωτογραφίας ήταν λιτή, αλλά χαρακτηριστική: «Recharge…», αποκαλύπτοντας την ανάγκη του να ξεκουραστεί πριν επιστρέψει στις απαιτητικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο συνδυασμός του ήλιου, της χαλάρωσης και μιας καλής παρτίδας γκολφ φαίνεται να είναι ο ιδανικός τρόπος για τον καλλιτέχνη να ανανεωθεί. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός αποδεικνύει ότι έχει και άλλα ταλέντα, ενώ η επιλογή του να κάνει διακοπές με αυτόν τον τρόπο δείχνει την προτίμησή του σε ποιοτικές και ήρεμες στιγμές.

Nα θυμίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του στο Κέντρο Αθηνών, έχοντας στο πλευρό του την εκρηκτική Josephine.

Δείτε τις φωτογραφίες: