Στο επίκεντρο της διεθνούς showbiz βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες, καθώς δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι σε σχέση με την ανερχόμενη ηθοποιό του Χόλιγουντ, Μάντελιν Κλάιν. Ο γιος του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ απαθανατίστηκε σε τρυφερά τετ-α-τετ μαζί της, πυροδοτώντας τις φήμες για ένα νέο ειδύλλιο.

Τα στιγμιότυπα, που αρχικά δημοσιεύθηκαν από τη γνωστή gossip σελίδα DeuxMoi, δείχνουν το ζευγάρι ιδιαίτερα κοντά σε δημόσιους χώρους της Νέας Υόρκης.

Σε μία από τις φωτογραφίες, ο 27χρονος Κωνσταντίνος και η 27χρονη Μάντελιν απεικονίζονται σε απόσταση αναπνοής μέσα στο εστιατόριο The Lions Bar, με τη χημεία ανάμεσά τους να είναι εμφανής.

Ποια είναι η Μάντελιν Κλάιν

Η Μάντελιν Κλάιν είναι μια Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο, με σημαντική άνοδο στην καριέρα της τα τελευταία χρόνια.

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Σάρα Κάμερον στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Outer Banks», ενώ έχει συμμετάσχει και σε άλλες γνωστές παραγωγές, όπως το «Stranger Things» και η ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery».

Με εκατομμύρια θαυμαστές στα social media, η Μάντελιν Κλάιν έχει κερδίσει το κοινό όχι μόνο με το ταλέντο και την ομορφιά της, αλλά και με την αυθεντική της παρουσία.

Η φημολογούμενη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Αλέξιο Ντε Γκρες έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για έναν συνδυασμό του Χόλιγουντ με το ευρωπαϊκό «γαλαζοαίματο» αίμα.