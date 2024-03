Κέιτ Μίντλετον: Παρόλο που η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαίνεται να πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο πλάι του πρίγκιπα Γουίλιαμ, οι royal fans δεν έχουν πειστεί για το γεγονός. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι η νέα φωτογραφία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προϊόν επεξεργασίας, όπως ακριβώς συνέβη και με την παραποιημένη φωτογραφία για την ημέρα της μητέρας.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

Στην παραπάνω φωτογραφία η Κέιτ Μίντλετον μαζί με τον σύζυγο της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, εμφανίστηκαν ευδιάθετοι έξω από ένα κατάστημα, ενώ η ίδια φορά αθλητικά ρούχα και συγκεκριμένα ένα κολάν, σπορ ζακέτα και αθλητικά παπούτσια.

Η υγεία της Κέιτ Μίντλετον έχει καταλήξει “σήριαλ“, καθώς το μεγάλο κενό της απουσίας της σε συνδυασμό με την παραποιημένη φωτογραφία της, ξεκίνησαν ένα κύμα αμφισβήτησης όσον αφορά τα όσα διαδίδει το Παλάτι για την κατάσταση της υγείας της καθώς επίσης και τις τακτικές που ακολουθεί προκειμένου να πείσει ότι είναι καλά.

Why do these big media channels want to make us believe these are Kate and William?

But as we can see they are not Kate or William…

Why???#KateMiddleton #RoyalAnnouncement pic.twitter.com/ooApXZa9PF