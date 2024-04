Η Κέιτ Μίντλετον αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο έχει συγκινήσει όλο τον κόσμο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή προσεύχεται για εκείνη. Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που της έστειλαν διάφορες επιστολές και δώρα προκειμένου να της ευχηθούν καλή ανάρρωση. Έτσι, το παλάτι του Μπάκιγχαμ καθημερινά λαμβάνει χιλιάδες γράμματα και φωτογραφίες για την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Γενικότερα, η Κέιτ Μίντλετον είναι το πιο δημοφιλές μέλος της βασιλικής οικογένειας που ο κόσμος έχει μέσα στην καρδιά του κι αμέσως μετά ακολουθεί ο πρίγκιπας Γουίλιαμ. Μετά την δημοσιοποίηση του προβλήματος της υγείας της την 22η Μαρτίου, έχει συγκινήσει ακόμα περισσότερους κι έτσι αποφάσισε να ανταποδώσει με μία συμβολική κίνηση την αγάπη του κόσμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Daily Mail η Κέιτ Μίντλετον έστειλε ευχαριστήριες επιστολές για τις εγκάρδιες ευχές σχεδόν σε όλους όσους της ευχήθηκαν, ενώ παράλληλα αρκετοί από αυτούς το δημοσίευσαν ιδιαίτερα χαρούμενοι και στο X (πρώην Twitter).

This is the Thank You Card Kensington Palace says Kate Middleton is sending out? No signature, no signed name? Nothing?



That's not the real Kate Middleton on that bench, is it? pic.twitter.com/Zorr5ZqK17