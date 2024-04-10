“Καλά πήγε” η μεταγραφή Ζαγοράκη στο ΠΑΣΟΚ

Για τη γκρίνια για τη μεταγραφή του Θοδωρή Ζαγοράκη στο ΠΑΣΟΚ είχαμε γράψει. Τώρα όμως από τη ΝΔ προκύπτει ότι η… απώλεια του πρώην αρχηγού της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου δεν “έριξε και στα πατώματα” την “γαλάζια” παράταξη.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του Action 24, ο κ. Κακλαμάνης, σχολιάζοντας τη μετεγγραφή του κ. Ζαγοράκη, είπε με ειρωνική διάθεση: «Όφειλε να πάρει και έναν δεξιό το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μαζέψει το μισό ΠΑΣΟΚ. Αφήστε να φύγει ένας από εμάς να πάει στο ΠΑΣΟΚ. Για όνομα του Θεού που γίνεται ολόκληρος ντόρος. Εμένα να πειράζει; Ευτυχώς που τον ξεφορτωθήκαμε».

