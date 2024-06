Η Κέιτ Μίντλετον έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την ανακοίνωση ότι πάσχει από καρκίνο. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας βρέθηκε δημόσια ξανά με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στην παρέλαση για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει γνωστοποιήσει μήνες τώρα ότι υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί το σημείο στο οποίο έχει καρκίνο. Εδώ και πολύ καιρό οι royal fans περίμεναν με αγωνία την πρώτη επίσημη εμφάνισή της, ενώ διάφορα ρεπορτάζ που επικαλούνταν πηγές από το Παλάτι, ανέφεραν ότι ενδέχεται το 2024 να μην εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Τελικά, η Κέιτ Μίντλετον αποφάσισε να δώσει το παρών στο “Trooping the Colour”, ταξιδεύοντας με μια βασιλική άμαξα μαζί με τα τρία παιδιά της, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις.

Διαβάστε επίσης: Κέιτ Μίντλετον, Μέγκαν Μαρκλ, Βασιλιάς Κάρολος, Πρίγκιπας Γουίλιαμ, Καμίλα, Χάρι…: Τι ύψος έχουν τα μέλη της βασιλικής οικογένειας;

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασαν στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ γύρω στις 10 το πρωί, μαζί με τα παιδιά τους. Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην Κέιτ Μίντλετον, με την ίδια να έχει προετοιμαστεί ανάλογα προκειμένου να μην πάει τίποτα στραβά. Ωστόσο, κάτι που σχολιάστηκε αρκετά από ειδικούς ήταν τα face games της και συγκεκριμένα μερικές στιγμές αμηχανίας, τις οποίες προσπάθησε να καλύψει χαμογελώντας.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα της Ουαλίας φάνηκε αρκετά αδυνατισμένη, γεγονός το οποίο σχολιάστηκε αρκετά από διάφορους χρήστες του X.

The shots that show how terribly thin she is…heavily made up, the eyebrows, but no mistaking her weight loss when compared to the size of her kids. #katemiddleton https://t.co/qhOJCOuh9V

#KateMiddleton #PrincessOfWales #KateMiddleton I’m pleased Alive. She’s thin enough to simply break. There’s something very very very wrong with her thinness. Those who cannot see it have EDs. Or denialism