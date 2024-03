Η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός δημιουργεί ακόμα περισσότερα ερωτήματα γύρω από την πραγματική κατάσταση της υγείας της. Μετά από την παραποιημένη φωτογραφία της την ημέρα της μητέρας, οι royal fans δεν πείθονται ότι χαίρει άκρας υγείας, αλλά αντιθέτως θεωρούν ότι σωσίας της έχει αναλάβει να την «ντουμπλάρει» προκειμένου να θολώσει τα νερά.

Το πριγκιπικό ζεύγος απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό κατά την διάρκεια που έκανε τα ψώνια του σε τοπικό κατάστημα κοντά στο σπίτι του, με το βίντεο ωστόσο να είναι αρκετά μακρινό και θολό. Στο βίντεο απεικονίζεται η Κέιτ Μίντλετον δίπλα στον πρίγκιπα Γουίλιαμ αρκετά ευδιάθετη με αθλητικά ρούχα, να κρατά στα χέρια της σακούλες με ψώνια.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw