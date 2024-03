Η Κέιτ Μίντλετον έχει δημιουργήσει σάλο με το βίντεο που την δείχνει μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στο Windsor Farm Shop. Ο λόγος ήταν ότι πολλοί δεν πίστευαν ότι είναι η ίδια η γυναίκα που φαίνεται στις φωτογραφίες και τα βίντεο.

Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, παραχώρησε μία συνέντευξη στην εφημερίδα The Sun και υποστήριξε ότι είδε την Κέιτ Μίντλετον με τα ίδια του τα μάτια.

”Είδα την Κέιτ Μίντλετον με τα μάτια μου. Αυτό είναι ένα βίντεο που δείχνει ξεκάθαρα εκείνη και τον Ουίλιαμ. Τους είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Ήταν μια εντελώς χαλαρή κατάσταση. Μπήκα σε ένα κατάστημα να ψωνίσω κρέατα. Από την αρχή πρόσεξα τις φιγούρες τους, στέκονταν κοντά στο τμήμα με τα ψωμιά. Μετά είδα την Κέιτ να γυρίζει ελαφρώς το κεφάλι της, και είπα ότι την ξέρω”, ανέφερε αρχικά ο ίδιος.

'I stood beside Princess Kate at shop and saw her laughing with staff – trolls are delusional,' says dad who filmed royals https://t.co/cS5V2W1ZGu https://t.co/cS5V2W1ZGu