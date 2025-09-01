Κατερίνα Μπιρμπίλη: Ποια είναι και με τι ασχολείται η γυναίκα που παντρεύεται τον Παύλο Βαρδινογιάννη

Η οικογένεια Βαρδινογιάννη ετοιμάζεται να ζήσει ακόμα μία μεγάλη οικογενειακή στιγμή, καθώς ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, πρόκειται να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, Κατερίνα Μπιρμπίλη. Η είδηση, που επιβεβαιώθηκε μέσω της αναγγελίας του γάμου τους στον Τύπο, έρχεται λίγους μήνες μετά τον γάμο της αδελφής του Χρυσής με τον Νικόλαο ντε Γκρες, προσελκύοντας ξανά το ενδιαφέρον των μέσων.

Ο γάμος αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, ενώ το ζευγάρι ανήκει στον κόσμο των επιχειρήσεων και της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας.

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης είναι ένας επιχειρηματίας που επιλέγει τους χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, είναι όμως γνωστός για την αγάπη του στα extreme sports, με ιδιαίτερη αδυναμία στο skydiving.

Ποια είναι η μέλλουσα σύζυγός του

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη προέρχεται από μια οικογένεια με βαθιές ρίζες στον χώρο του πολιτισμού και του βιβλίου. Είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα».

Μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον όπου το βιβλίο ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, η ίδια σήμερα συμβάλλει ενεργά στη συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης, συμμετέχοντας στον εκδοτικό οίκο ως ψηφιακή δημιουργός.

Η ιστορία των εκδόσεων «Άγκυρα» ξεκινά από το 1890, όταν ο Δράκος Παπαδημητρίου ίδρυσε το «Κεντρικόν Βιβλιοπωλείον». Στη συνέχεια, ο γιος του, Απόλλων, του έδωσε το όνομα «Άγκυρα». Για δεκαετίες, ο πολυχώρος του εκδοτικού οίκου στη Σόλωνος αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους φίλους του βιβλίου.

Σήμερα, η «Άγκυρα» συνεχίζει να ανανεώνεται, με την Κατερίνα Μπιρμπίλη να συνδυάζει την παράδοση με μια μοντέρνα και καλαίσθητη ματιά.