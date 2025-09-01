Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη – Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους

Λίγους μόνο μήνες μετά τον λαμπερό γάμο της αδελφής του Χρυσής με τον Νικόλαο Ντε Γκρες, ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος της Αγάπης Πολίτη και του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στη ζωή του. Ο νεαρός επιχειρηματίας θα παντρευτεί την αγαπημένη του Κατερίνα Μπιρμπίλη, με την αναγγελία του γάμου τους να επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν.

Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση περίπου δύο χρόνια, αποφάσισε να επισημοποιήσει την ευτυχία του.

Στην επίσημη αναγγελία του γάμου, αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρμπίλη, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιμιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδημητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος αναμένεται να τελεστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, βάζοντας την οικογένεια Βαρδινογιάννη ξανά σε κλίμα γιορτής.

Η μέλλουσα νύφη, Κατερίνα Μπιρμπίλη, δεν είναι άγνωστη στον χώρο των γραμμάτων. Είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδημητρίου, συγγραφέως και συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα», στον οποίο η ίδια συμμετέχει ως ψηφιακή δημιουργός.