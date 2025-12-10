Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Ο λόγος που δεν έκανε παιδιά – «Έζησα ένα τραγικό γεγονός στην εφηβεία»

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA. Εκτός από την πορεία της στην υποκριτική, η καταξιωμένη ηθοποιός αναφέρθηκε και στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην κάνει ποτέ παιδιά.

«Έχω ευλογηθεί με το να παίξω πολύ σημαντικούς ρόλους και δεν είχα ποτέ το περιθώριο να πω ότι έχω κάποιο απωθημένο. Δεν έχω κάνει την Έντα Γκάμπλερ πχ αλλά έχω παίξει τόσους άλλους ρόλους που δεν το σκέφτομαι», είπε αρχικά η ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Υπήρχε μία ροή στην καριέρα μου, υπήρχαν όμως και δυσκολίες. Ο βασικός λόγος του να μην κάνω οικογένεια ήταν κυρίως υπαρξιακός με την έννοια του γιατί να φέρω σε έναν τέτοιο κόσμο ένα παιδί. Στην εφηβεία μου έζησα ένα τραγικό γεγονός στο στενό οικογενειακό περιβάλλον μου, που με επηρέασε», συμπλήρωσε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι φέτος τον χειμώνα, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη πρωταγωνιστεί στον «Οιδίποδα» σε σκηνοθεσία του Robert Icke στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα. Η παράσταση θα παρουσιάζεται στην κεντρική σκηνή έως και την 1η Φεβρουαρίου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: