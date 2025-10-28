Κακοσαίος: «Η μητέρα μου έρχεται, μου φτιάχνει το καμαρίνι, όπως έκανε και στον πατέρα μου τόσα χρόνια» (Βίντεο)

Ο Γιώργος Κακοσαίος συνεχίζει μία οικογενειακή παράδοση που ξεκίνησαν οι γονείς του, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα του είναι εκείνη που φροντίζει το καμαρίνι του.

Ο Γιώργος Κακοσαίος, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day». αναφέρθηκε στη δυνατή σχέση που τον ενώνει με τη μητέρα του. Όπως είπε, εκείνη είναι πάντα στο πλευρό του, φροντίζοντας με αγάπη και προσοχή κάθε λεπτομέρεια στο καμαρίνι του, όπου κι αν εμφανίζεται. Η ίδια, άλλωστε, συνεχίζει να επιμελείται τα καμαρίνια τόσο του Γιάννη Πλούταρχου όσο και της κόρης της, Κατερίνας, η οποία έχει επίσης ακολουθήσει τα χνάρια της οικογένειας στον χώρο της μουσικής.

«Η μητέρα μου έρχεται, μου φτιάχνει το καμαρίνι, βλέπει τι χρειάζομαι, μου τα αγοράζει και τα φέρνει όλα. Όπως έκανε και στον πατέρα μου τόσα χρόνια, όπως κάνει στην αδερφή μου. Η μάνα είναι πάντα εκεί και στηρίζει με ό,τι δυνάμεις έχει», δήλωσε ο τραγουδιστής.