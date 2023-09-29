Jennifer Aniston: Αυτός ο ηθοποιός ήταν ο πρώτος της έρωτας και ο θάνατος που την στιγμάτισε (vids)

Μαζί με την υπέροχη καριέρα της Jennifer Aniston, η ερωτική της ζωή ήταν το θέμα που απασχολούσε το Χόλιγουντ όλα αυτά τα χρόνια.

Το 2015, η διάσημη ηθοποιός είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της τον πρώτο της έρωτα, τον σύντροφο που γνώρισε στα 20 της κι έμεινε μαζί του 5 χρόνια.

Όπως είχε αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Daily Mail», η Τζένιφερ ήταν ζευγάρι από το 1990 έως το 1994 με τον συνάδελφό της Daniel McDonald, ο οποίος έπαιξε σε σειρές όπως «CSI Miami», «Sex And The City» και «Law and Order».

Ο Ντάνιελ διαγνώστηκε με καρκίνο του εγκεφάλου το 2007 και μέσα σε λίγους μήνες πέθανε, σε ηλικία μόλις 46 ετών.

Πηγή από το περιβάλλον της ηθοποιού δήλωσε στην Daily Mail πως: «Η Jennifer Aniston δεν έπαψε ποτέ να αγαπά τον Daniel αλλά τα πράγματα κινούνταν με ραγδαίους ρυθμούς στην καριέρα της τότε. Ο Daniel παντρεύτηκε αρκετά χρόνια αργότερα μια Ιταλίδα ηθοποιό και σκηνοθέτη και απέκτησε δύο παιδιά, ενώ έναν χρόνο μετά τον δικό του γάμο, παντρεύτηκε και η Jennifer με τον Brad Piit.

Όταν η ηθοποιός έμαθε για τον θάνατό του ένιωσε συντετριμμένη, κατέρρευσε. Πάντα θα υπάρχει στην καρδιά της ένα ξεχωριστό μέρος για εκείνον. Τώρα, νιώθει πως ο Daniel την καθοδηγεί στη σχέση της με τον Justin Theroux και ο αρραβωνιαστικός της, που επίσης είναι ηθοποιός από τη Νέα Υόρκη, νιώθει ότι μοιάζει στον Ντάνιελ».

