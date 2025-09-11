Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix

Η νέα σειρά θα είναι διαθέσιμη από τις 9 Οκτωβρίου

Η ζωή της Βικτόρια Μπέκαμ γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix
Victoria Beckham / Instagram
DEBATER NEWSROOM

Η ζωή και η καριέρα της Βικτόρια Μπέκαμ θα παρουσιαστούν σε νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix, το οποίο θα φωτίσει την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, από τα πρώτα της βήματα ως ποπ σταρ μέχρι την καθιέρωσή της ως διεθνής σχεδιάστρια μόδας. Το πρότζεκτ αποτελεί συνέχεια της σειράς τεσσάρων επεισοδίων για τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, που κυκλοφόρησε το 2023.

Με τίτλο «Victoria Beckham», η σειρά θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 9 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με το ζευγάρι, αλλά και με κορυφαίες προσωπικότητες της μόδας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νάντια Χόλγκρεν, γνωστή για την ταινία Becoming της Μισέλ Ομπάμα, υπόσχοντας μια προσεκτική καταγραφή της ζωής της διάσημης σχεδιάστριας.

