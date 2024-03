Η Τζένιφερ Λόπεζ ακύρωσε επτά από τις συναυλίες της περιοδείας της με τίτλο ”This Is Me… Now: The Tour”.

Αναλυτικότερα, η Λατίνα σταρ ”έκλεισε” όλες τις ημερομηνίες που ήταν προγραμματισμένες για τις 22 με 30 Αυγούστου στο Νάσβιλ, τη Νέα Ορλεάνη, το Ράλεϊ, την Ατλάντα, το Χιούστον, το Κλίβελαντ και την Τάμπα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της προπώλησης των εισιτηρίων, οι διοργανωτές της εκδήλωσης αναγκάστηκαν να ακυρώσουν τις συναυλίες και δεν απαιτείται καμία ενέργεια επιστροφής χρημάτων για τον αρχικό τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς.

Οι λόγοι που ακύρωσε η Τζένιφερ Λόπεζ αυτές τις ημερομηνίες της περιοδείας δεν έχουν γίνει γνωστοί, ωστόσο οι ακυρωμένες συναυλίες είναι ακριβώς μία εβδομάδα μετά τα γενέθλια του συζύγου της Μπεν Άφλεκ, τα οποία πολλοί λένε ότι ήθελε απλώς να τα γιορτάσει μαζί του.

Jennifer Lopez cancels several ‘This Is Me … Now’ tour dates — with no explanation https://t.co/Jr2q7P4wKH pic.twitter.com/6cK50klYTw — New York Post (@nypost) March 13, 2024

Η κίνηση αυτή ήταν κάτι που εξόργισε τους θαυμαστές και όχι μόνο της σούπερ σταρ, καθώς αυτή η περιοδεία ήταν κάτι που το περίμεναν τα τελευταία πέντε χρόνια.

