Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θα πρωταγωνιστήσει σε remake της ταινίας «Alice In Wonderland»

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε επερχόμενη ταινία με τίτλο «Alice In Wonderland» (Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων).

Σύμφωνα με το THR η τραγουδίστρια-ηθοποιός έχει επιλεγεί για να πρωταγωνιστήσει σε νέα εκδοχή της ταινίας για την Universal Pictures.

Αν και δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ο ρόλος που θα υποδυθεί η Κάρπεντερ, στο δημοσίευμα του THR υπονοείται ότι η ίδια προσέγγισε τους εκπροσώπους του κινηματογραφικού στούντιο με ιδέες πριν από έναν χρόνο και ότι η ταινία είναι κάπως «ένα πρότζεκτ πάθους» για εκείνη.

Επιπλέον, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ αναμένεται να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας. Η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη οριστεί, ούτε και τα άλλα μέλη του καστ. Η Λορέν Σκαφάρια, η οποία έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την αστυνομική ταινία με την Τζένιφερ Λόπεζ θα είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτρια του remake.

Το κινηματογραφικό έργο θα είναι μία νέα αφήγηση της εμβληματικής ιστορίας του Λιούις Κάρολ της βικτωριανής εποχής, η οποία αργότερα διασκευάστηκε σε ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney το 1951.