Η Μπρουκ Σιλντς (Brooke Shields) ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο. Το βιβλίο, το οποίο δεν έχει ακόμα τίτλο «θα εξερευνήσει με ειλικρίνεια την μετριοφροσύνη και τη δύναμη που έχουν τα γηρατειά» αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό People.

«Η Μπρουκ Σιλντς υπήρξε ηγέτης, υπερασπίστρια και πρότυπο για γενιές γυναικών», αναφέρει σε δήλωσή της η εκδότρια Τζούλι Γουίλ. «Τώρα, καθώς όσοι από εμάς μεγαλώσαμε μαζί της πλοηγούμαστε στις αβεβαιότητες – και τις ευκαιρίες – της μέσης ηλικίας και μπορούμε να προσβλέπουμε σε μία ανάλογη προοπτική».

“Previously Owned by Brooke Shields” coming to Café Carlyle in NYC this September! I’m so excited for these evenings of stories, music, and laughs. Tickets are available now: https://t.co/05JOcoaOVk!! 💛 @CafeCarlyle @NatePatten @sklarbar @amanda_green pic.twitter.com/f96CxxrAtQ