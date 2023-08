Στις 18 ή 19 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας μεταξύ ΑΕΚ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ που ήταν να διεξαχθεί σήμερα (8/8), μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου στον απόηχο των αιματηρών επεισοδίων στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη δολοφονία ενός φιλάθλου.

Σύμφωνα με το ertsports.gr, η UEFA έχει επικοινωνήσει και με τις δύο ομάδες για να βρεθεί ημερομηνία. Ως τώρα, δεν τίθεται θέμα αναβολής για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μαρσέιγ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

UEFA deplores in the strongest possible terms the appalling incidents that took place in Athens last night and resulted in the loss of a life.



Tonight's match between AEK Athens FC and GNK Dinamo will be postponed.



Full statement: ⬇️