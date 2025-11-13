Γιώργος Σεϊταρίδης: «Αυτό που βρήκα στη θρησκεία δεν είναι κάτι που εξηγείται, έμαθα τη συγχώρεση και να είμαι πιο ανεκτικός με τους γύρω μου»

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης έχει γυρίσει μια νέα σελίδα στη ζωή του, αφού στο απόγειο της καριέρας του είχε αποφασίσει να τα αφήσει όλα πίσω και να ζήσει μόνιμα στην επαρχία.

Ο γνωστός ηθοποιός, που πρόσφατα επέστρεψε στην Αθήνα μετά από 12 χρόνια στο Πήλιο, μίλησε για τον εαυτό του σε μια νέα τηλεοπτική συνέντευξη. Το απόγευμα της Πέμπτης (13/11/2025) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αποκάλυψε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ότι βρήκε το νόημα της ζωής μέσα από την Ορθοδοξία.

«Έχω περάσει από διάφορες φάσεις, είμαι ένα παιδί που ακολουθούσα αυτό που μου έλεγε την καρδιά του», δήλωσε αρχικά.

«Μεγαλώνοντας, όταν ήρθε πιο πολύ η λογική, η ενσυναίσθηση και κατανοούσα λίγο καλύτερα τον κόσμο, δεν υπήρχε κανείς να μου δώσει μία απάντηση για το τι είναι η ζωή. Την απάντηση τη βρήκα με πολλούς τρόπους, γιατί είναι μία μεγάλη πορεία αναζήτησης. Διάβασα, αναζήτησα απαντήσεις σε θρησκείες, σε πνευματικότητα. Τελικά, κατέληξα στην Ορθοδοξία», πρόσθεσε.

«Αυτό που βρήκα στη θρησκεία δεν είναι κάτι που εξηγείται. Βρήκα τρόπο να διαχειρίζομαι τους φόβους μου, τις ανασφάλειές μου, το υπαρξιακό μου ζήτημα. Είμαι πιο ήρεμος και έχω περισσότερη ειρήνη μέσα μου. Έμαθα τη συγχώρεση και να είμαι πιο ανεκτικός με τους γύρω μου», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι η κοσμοθεωρία του άλλαξε σημαντικά μετά από μια επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.

«Έγινε πολύ απλά. Κάποια στιγμή βρέθηκα στο Άγιον Όρος, ως βόλτα, αφού είχα πάει να μείνω μόνιμα στο Πήλιο. Εκεί βρέθηκα με έναν γέροντα και μιλήσαμε. Του λέω εγώ δε θέλω τους παππάδες, αγαπάω τον Χριστό από μικρό αλλά δεν θέλω τους παππάδες. Μου λέει “μπορεί να έχεις και δίκιο, τι σε νοιάζει εσένα. Απλά είναι τα πράγματα Τετάρτη και Παρασκευή φάει λαδερό, πήγαινε εξομολογήσου και άρχισε να κοινωνάς. Κάν’ το έναν μήνα από τη ζωή σου και αν σου δώσει κάτι συνέχισε, αν δεν σου δώσει μην ξαναπατήσεις στην εκκλησία”. Και μου έδωσε», είπε.

«Είναι μία άσκηση. Κι εγώ τυπικά το έκανα στην αρχή. Σταμάτησα το κρέας, πήγα εξομολογήθηκα και άρχισα να κοινωνάω. Δεν εξηγείται αυτό που άλλαξε, είναι μυστήριο. Το μυστήριο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά τα πάντα. Σαν να μπήκε ένα φίλτρο μπροστά στα μάτια μου και τα βλέπω όλα αλλιώς. Κατανοώ καλύτερα, είμαι πιο υποχωρητικός, καταλαβαίνω από τα λάθη μου», ομολόγησε αμέσως μετά.

«Είναι σαν να σου γυρνάει τα μάτια προς τα μέσα ο Χριστός και να αρχίσεις να βλέπεις τα χάλια σου. Πάντα όλοι και εγώ λένε ότι φταίνε οι άλλοι και όχι εμείς. Είναι ψέμα, εγώ φταίω», πρόσθεσε.

«Δε θεωρώ ότι έκανα κάποια υπέρβαση στη ζωή μου όταν εγκαταστάθηκα μόνιμα στο Πήλιο. Θεωρώ ότι είμαι ένας τύπος, ο οποίος περπατάει αυτό που λέγεται ζωή και ό,τι καταλαβαίνει κάνει. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι μεγάλο», αναφέρθηκε στη συνέχεια στην απόφασή του να αφήσει την Αθήνα και να ζήσει μόνιμα στο Πήλιο.

«Ο άνθρωπος έχει δυνάμεις και ενεργοποιώντας τες έμαθα την αγροτική ζωή», συμπλήρωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης ανέφερε επίσης ότι ο καλύτερός του φίλος είναι ο πατέρας του.

«Ο καλύτερος μου φίλος είναι ο πατέρας μου», είπε.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι δεν νιώθει ικανός να αλλάξει τον κόσμο, αλλά επιδιώκει κυρίως να βελτιώσει τον ίδιο του τον εαυτό.

«Είμαι ασήμαντος για να αλλάξω τον κόσμο, το μόνο που θέλω να αλλάξω είναι ο εαυτός μου», δήλωσε.