Γιώργος Λάνθιμος: «Ήταν σοκαριστικό όταν έμαθα γιατί δεν μας δόθηκε η άδεια για τα γυρίσματα στην Ακρόπολη»

Ο κορυφαίος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, βρέθηκε στο επίκεντρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας στο Μέγαρο Μουσικής, όπου παρουσιάστηκε σε πανελλήνια πρεμιέρα η νέα του ταινία, «Βουγόνια». Η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης τον συνάντησαν, αποσπώντας του δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση.

Ο Γιώργος Λάνθιμος, πέρα από τον χαιρετισμό του στο κοινό, αναφέρθηκε σε ένα άγνωστο παρασκήνιο της παραγωγής, εκφράζοντας τη βαθιά απογοήτευσή του για την άρνηση που συνάντησε στο αίτημά του.

«Υπάρχει σίγουρα απογοήτευση. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που απορρίφθηκε το αίτημά μας. Από εκεί και πέρα βρήκα άλλη λύση. Ήθελα να συμπεριλάβω την Ελλάδα στην ταινία. Δεν επηρέαζε το αποτέλεσμα, αλλά ήταν σοκαριστικό να ακούσω τον λόγο που δεν μας δόθηκε η άδεια», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Λάνθιμος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι διέρρευσαν πληροφορίες για το τι θα είναι η σκηνή… Όταν γυρίζεται μια ταινία, καλό είναι να μη μοιραζόμαστε λεπτομέρειες. Δεν ήταν ευχάριστη εμπειρία. Ο κόσμος βλέπει αθώους να βομβαρδίζονται και να λιμοκτονούν και μετά να κάνουμε scorlling στο τηλέφωνό μας και να βλέπουμε διαφήμιση για γιαούρτι είναι σοκαριστικό και αποσυντονιστικό».

«Το λιγότερο είναι να μιλήσει ο καθένας όπως μπορεί. Δεν νομίζω ότι αν χάσουμε ένα βραβείο θα διαστρεβλώσει την ανθρωπιά που έχει ο καθένας. Δεν φαίνεται να είναι πολύ κοντά η δικαίωση, οπότε φαίνεται ότι θα χρειαστεί να ψωνίσω κι άλλες κονκάρδες», συμπλήρωσε ο Γιώργος Λάνθιμος.

