Γιώργος Λάνθιμος για την εξομολόγηση της συζύγου του: «Είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό που κάνει»

Ο Γιώργος Λάνθιμος παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Βύρωνα Κρίτζα για το ένθετο της Καθημερινής, με κύρια αφορμή την παρουσίαση της πρώτης του φωτογραφικής έκθεσης στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο διεθνούς φήμης σκηνοθέτης αναφέρθηκε σε προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Μεταξύ άλλων, ο δημιουργός ρωτήθηκε για τη συγκλονιστική δημόσια εξομολόγηση της συζύγου του, Αριάν Λαμπέντ, σχετικά με τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε κατά την εφηβεία της.

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πρόσφατα μέσα από ένα προσωπικό κείμενο πως έπεσε θύμα βιασμού δύο φορές, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης και συγκίνησης.

Όλα όσα είπε ο Γιώργος Λάνθιμος

Προ ημερών δημοσιεύτηκε ένα κείμενο της συζύγου σας στην Καθημερινή για τη σεξιστική και σεξουαλική βία, με προσωπικές εξομολογήσεις. Πώς βιώσατε εσείς ο ίδιος αυτή τη γενναία της κίνηση;

Είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό που κάνει. Γιατί κάνει μια τεράστια δουλειά, γενικότερα. Έχει φτιάξει μια ένωση στην Γαλλία με ηθοποιούς, η οποία έχει στόχο να καταπολεμήσει τη βία, έστω στον συγκεκριμένο κλάδο, γιατί ο καθένας πρέπει νομίζω να διαλέγει ένα πλαίσιο στο οποίο οι πράξεις του μπορούν να έχουν έναν αντίκτυπο.

Ήσασταν μέρος της απόφασης για το πότε θα μιλήσει, πού και πώς;

Όχι καθόλου. Απλώς, όταν κοντά της, διάβασα το κείμενο, το συζητήσαμε…. Δυστυχώς, συνέβη αυτό που συμβαίνει πάντα. Έγραψε ένα μεγάλο κείμενο με πολλή ουσία και πολλά επίπεδα και φυσικά, όταν το αναδημοσίευσαν άλλα μέσα, υπήρχε ο click-bait τίτλος «Η σύζυγος του Λάνθιμου έχει βιαστεί δυο φορές».

Τη στιγμή που ένα από τα βασικά θέματα που θίγει είναι το «είμαι αυτή που είμαι και στην Ελλάδα με φωνάζουν “η γυναίκα του Λάνθιμου”. Φυσικά το περιμέναμε ότι θα συμβεί. Με εντυπωσιάζει, όμως, πάντα η έλλειψη της αξιοπρέπειας και της ενσυναίσθησης.