Ευδοκία Ρουμελιώτη: Μίλησε δημόσια για τον λόγο που δεν μπόρεσε να κρατήσει το παιδί που ήθελε να υιοθετήσει

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (10.10) η Ευδοκία Ρουμελιώτη με αφορμή την πρεμιέρα της σειράς «Τρομεροί Γονείς» που πρωταγωνιστεί.

Η ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για την εμπειρία της με την αναδοχή παιδιού που δεν εξελίχθηκε όπως ονειρεύτηκε. Σύμφωνα με την ηθοποιό το παιδί απομακρύνθηκε από την οικογένειά της, γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας που μπορεί να επιδεινώνονταν, καθώς ο γιος της μόλις είχε ξεκινήσει σχολείο.

«Το παιδάκι αυτό μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας. Δεν υπήρχε τρίτη λύση. Ή θα το κρατούσαμε για να έχει μια ευκαιρία στη ζωή ή θα κατέληγε σε ίδρυμα. Όμως, η απόφαση των αρμόδιων φορέων ήταν διαφορετική: θεωρήθηκε πως, λόγω της κατάστασης υγείας του παιδιού και της δυναμικής στο σπίτι, η παραμονή του εκεί δεν ήταν προς το συμφέρον του», υπογράμμισε.

«Στο τέλος το παιδί αυτό βρίσκεται κάπου. Όχι ακριβώς σε οικογένεια. Το μεγαλώνει μια γυναίκα μόνη της. Είχαμε δεν είχαμε επιλογή, είχαμε ήδη τρία παιδιά με τον άντρα μου, ήθελα να κάνω και άλλο παιδί εγώ. Απλώς το παιδάκι αυτό βρέθηκε με ένα τρόπο στη ζωή μας και ήταν σαν να μην είχαμε άλλη επιλογή. Ή θα το κρατάγαμε για να ζήσει ή θα έπρεπε να πάει σε κάποιο ίδρυμα και να φύγει. Δεν υπήρχε τρίτη λύση», ανέφερε η ηθοποιός.

«Αν υπάρχει ένα πραγματικό αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει κάποιος στη ζωή, είναι αυτό να μεγαλώσει ένα παιδί που το έχει ανάγκη. Είναι πράξη τεράστιας δύναμης και αγάπης», σημείωσε.