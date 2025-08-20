Eurovision 2026: Ο 70ος διαγωνισμός θα λάβει χώρα στη Βιέννη στις 12, 14 και 16 Μαΐου – Η επίσημη ανακοίνωση

Η EBU και η αυστριακή δημόσια τηλεόραση (ORF) ανακοίνωσαν επίσημα ότι η Βιέννη θα είναι η οικοδέσποινα πόλη του επετειακού 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026. Έντεκα χρόνια μετά την τελευταία της φιλοξενία, η πρωτεύουσα της Αυστρίας επιστρέφει στο προσκήνιο, έτοιμη να υποδεχτεί χιλιάδες φίλους της μουσικής από όλη την υφήλιο.

Η επιλογή της Βιέννης έγινε μετά από έναν μήνα διαγωνιστικής διαδικασίας, όπου μαζί με το Ίνσμπρουκ, οι δύο πόλεις διεκδίκησαν τη διοργάνωση.

Τελικά, η ιστορική της αίγλη και οι υποδομές της έδωσαν το προβάδισμα στην αυστριακή πρωτεύουσα. Οι ημερομηνίες έχουν ήδη κλειδώσει: ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου, ο δεύτερος ημιτελικός την Πέμπτη 14 Μαΐου, και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 Μαΐου.

Η καρδιά της μουσικής γιορτής θα χτυπά στη Wiener Stadthalle, μια αρένα με χωρητικότητα 16.000 ατόμων. Το εντυπωσιακό αυτό στάδιο, γνωστό για την πολλαπλή χρήση του, είχε φιλοξενήσει και τον Διαγωνισμό του 2015, προσφέροντας μια δοκιμασμένη και επιτυχημένη λύση για τη φετινή διοργάνωση.

Το επίσημο σλόγκαν που συνόδευσε την υποψηφιότητα της Βιέννης, “Europe, shall we dance?”, είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό ερώτημα. Είναι μια πρόσκληση για ελπίδα, για ενότητα και για τον αστείρευτο χορό της μουσικής.

Καθώς ο 70ός Διαγωνισμός πλησιάζει, η Βιέννη ετοιμάζεται να αποδείξει για ακόμη μια φορά ότι η Eurovision είναι κάτι παραπάνω από έναν διαγωνισμό, είναι μια γιορτή που ενώνει λαούς και πολιτισμούς μέσα από τη δύναμη της μουσικής.