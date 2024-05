Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Μαΐου, άλλο ένα απρόσμενο περιστατικό ήρθε να ταράξει τα νερά του διαγωνισμού. Ο Joost Klein, εκπρόσωπος της Ολλανδίας με το τραγούδι “Europapa“, δεν θα συμμετάσχει στην πρόβα ενόψει τελικού, γνωστή και ως dress rehearsal.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση έγινε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Eurovision, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της απουσίας του Klein.

Διαβάστε επίσης: Europapa: Αυτή είναι η σοκαριστική ιστορία πίσω από το τραγούδι της Ολλανδίας στην Eurovision 2024

Η απουσία του Joost Klein από την πρόβα ενόψει τελικού εγείρει ερωτήματα σχετικά με την συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό.

Πιθανώς, η κίνηση αυτή να σχετίζεται και με την δυσαρέσκεια που έδειξε ο εκπρόσωπος της Ολλανδίας για την συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2024.

Apart from having to deal with thousands of antisemitic protesters on the streets of Malmö and a booing anti-Israel audience in the arena, Israel’s Eden Golan also has to deal with other Eurovision Song Contest contenders being nasty against her



Here’s Netherlands’ Joost Klein… pic.twitter.com/B3kyFgM2EB