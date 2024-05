Europapa: Ο Εκπρόσωπος της Ολλανδίας στην Eurovision 2024 είναι ο Joost Klein ο οποίος αποτελεί ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον μεγάλο τελικό. Πρόκειται για ένα τραγούδι σε αρκετά χαρούμενο ρυθμό, που ωστόσο η ιστορία του κάθε άλλο παρά χαρούμενη είναι.

Λίγα λόγια για τον Joost Klein

Πρόκειται για έναν αρκετά επιτυχημένο καλλιτέχνη, ο οποίος εκτός από τραγουδιστής είναι ράπερ, συγγραφέας και YouTuber. Πολλά τραγούδια του έχουν γίνει επιτυχίες με τα πιο γνωστά να είναι τα: “Scandinavian Boy”, “Wachtmuziek” και “Friesenjung“. Το 2023 αποφάσισε να δηλώσει το ενδιαφέρον του προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ολλανδία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2024, γεγονός το οποίο επισφραγίστηκε μερικούς μήνες αργότερα, αφού το AVROTROS ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου ότι ο Joost επιλέχθηκε ως εκπρόσωπος της χώρας του.

Η απίστευτη ιστορία πίσω από το τραγούδι “Europapa”

Ο χαρούμενος και ξεσηκωτικός ρυθμός του δεν συμβαδίζουν και με τους στίχους του, οι οποίοι είναι εξ ολοκλήρου στα ολλανδικά. Ο Joost Klein ήταν ένα ευτυχισμένο παιδί το οποίο μεγάλωνε μαζί με τα δυο αδέλφια του και τους γονείς του στο Μπρίτσουμ της Φριζίας, στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας. Η μοίρα ωστόσο του επεφύλασσε ένα πολύ άσχημο παιχνίδι, καθώς έχασε και τους δυο γονείς του μέσα σε διάστημα ενός χρόνου.

Συγκεκριμένα, το 2010 και όταν ήταν μόλις 12 ετών έχασε τον πατέρα του έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, ενώ ένα χρόνο μετά η μητέρα του έφυγε από την ζωή από καρδιακή προσβολή. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Joost Klein έχασε την γη κάτω από τα πόδια του και έκτοτε μεγάλωσε με τα δυο αδέλφια του τα οποία στην ουσία είχαν αναλάβει την ανατροφή του.

Το Europapa μιλά για ένα παιδί που παρά τις δυσκολίες κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να κυνηγήσει τα όνειρα του και επιθυμεί όλη η Ευρώπη να μάθει την ιστορία του. Το τραγούδι αναφέρεται σε ένα παιδί το οποίο έχοντας χάσει και τους δυο του γονείς ταξιδεύει στην Ευρώπη προκειμένου να πατήσει ξανά στα πόδια του και να διηγηθεί σε όλους την ιστορία του.

Το συγκινητικό φινάλε

Ο Joost Klein με το Europapa μάγεψε τους θεατές και το τηλεοπτικό κοινό στον Β’ ημιτελικό της Eurovision 2024, δείχνοντας ότι αποτελεί αναμφίβολα μαζί με την Ελβετία και την Κροατία φαβορί για την πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό. Το φινάλε του τραγουδιού ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό, καθώς στην οθόνη που βρίσκονταν πίσω του εμφανίστηκε το μήνυμα: “from: me, to: my parents”, ενώ λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει στα ολλανδικά και πάλι ωστόσο με υπότιτλους στην τηλεόραση: “Στο τέλος της ημέρας είμαστε όλοι ανθρώπινα όντα. Ο πατέρας μου μου είπε κάποτε ότι ο κόσμος δεν έχει σύνορα. Μου λείπεις κάθε ημέρα, είναι αυτό που ψιθυρίζω στον εαυτό μου. Είδες πατέρα, σε άκουσα”.

