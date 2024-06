Η Έμα Στόουν περπάτησε στο κόκκινο χαλί, μαγνητίζοντας τα βλέμματα στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, “Kind of Kindness”. Η πρεμιέρα έλαβε χώρα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης την Πέμπτη 20 Ιουνίου.

Ειδικότερα, η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία, επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Louis Vuitton για την περίσταση, το οποίο συνδύασε με κοσμήματα Walters Faith. Η εμφάνισή της συμπληρώθηκε από ψηλοτάκουνα πέδιλα και ένα κομψό χτένισμα, με τα μαλλιά της τραβηγμένα προς τα πίσω.

Emma Stone (and husband), Jesse Plemons and Kirsten Dunst for ‘Kinds of Kindness’ red carpet earlier today in NYC😍❤️‍🔥 pic.twitter.com/VsyWHhDON6