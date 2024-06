H Lady Gaga έχει προκαλέσει φήμες περί εγκυμοσύνης, καθώς εθεάθη με φουσκωμένη κοιλίτσα στο δείπνο πρόβας και στον γάμο της αδερφής της, Ναταλί Τζερμανότα (Natali Germanotta) που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Το βράδυ της Παρασκευής (31/5), η Lady Gaga μαζί τον σύντροφό της Μίχαελ Πολάνσκι βρέθηκαν στο δείπνο της πρόβας στο γραφικό ξενοδοχείο «ViewPoint». Η τραγουδίστρια έδειχνε ευδιάθετη, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και μαργαριταρένια κοσμήματα ενώ στο δάκτυλο της κοσμούσε ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Σύμφωνα με την Sun, η οικογένεια είχε νοικιάσει ολόκληρο το ξενοδοχείο για το Σαββατοκύριακο, προσφέροντας στους καλεσμένους αποκλειστική διαμονή στα επτά δωμάτια και τις οκτώ σουίτες του με θέα τον Ατλαντικό Ωκεανό.

