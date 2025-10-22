Σε βαρύ κλίμα βρίσκεται ο χώρος της μουσικής μετά την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου. Ο Μίλτος Καρατζάς, γνωστός μουσικός παραγωγός, ενημερώθηκε για τα δυσάρεστα νέα από δημοσιογράφο της εκπομπής «Buongiorno».

Πιο συγκεκριμένα, ο Μίλτος Καρατζάς, μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, πληροφορήθηκε τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου την ώρα που ήταν σε ζωντανή σύνδεση.

«Πέθανε ο Διονύσης; Ωχ Παναγία μου! Όχι, δεν το ήξερα. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το δεχτώ. Ο Διονύσης για μένα ήταν τα πάντα, είναι μια τεράστια απώλεια για την Ελλάδα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή μου, θα μας λείψει πάρα πολύ», είπε αρχικά ο Μίλτος Καρατζάς.

«50 χρόνια στη δισκογραφία, δεν έχω δει κάποιον σαν τον Διονύση Σαββόπουλο. Θα κρατήσω τα τραγούδια και το μυαλό του. Δεν έκανε ότι έκαναν οι υπόλοιποι, έβγαζε άλλου είδους τραγούδια», συμπλήρωσε ο Μίλτος Καρατζάς.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: