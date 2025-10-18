Διονύσης Σαββόπουλος: Σταθερή βελτίωση της υγείας του

Ο Διονύσης Σαββόπουλος εμφανίζει βελτίωση στην υγεία του και αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες μέρες, καθώς ανταποκρίνεται καλά στην αγωγή που του χορηγείται.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο για σειρά εξετάσεων, μετά από επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Σύμφωνα με την εκπομπή της ΕΡΤ «Σαββατοκύριακο από τις 5», η κατάσταση του Σαββόπουλου είναι σταθερή και παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ οι οικείοι του εκφράζουν αισιοδοξία για την αποχώρησή του από το νοσοκομείο σύντομα.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, κατά την περίοδο της πανδημίας, όταν μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεών του στο «Άλσος» διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα. Ο ίδιος είχε μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία του, λέγοντας: «Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα. Έτσι ξαφνικά; Όχι και τόσο ξαφνικά».