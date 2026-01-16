Δημήτρης Σταρόβας: «Φοβήθηκα με την περιπέτεια υγείας μου – Ευτυχώς επανήλθα πολύ γρήγορα»

Για την περιπέτεια της υγείας του μίλησε σήμερα ο Δημήτρης Σταρόβας, σε μια εξομολόγηση στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, αποκαλύπτοντας την πρώτη του αντίδραση μόλις άνοιξε τα μάτια του.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη για την ταχύτατη ανάρρωσή του και τη συγκινητική στήριξη που έλαβε από το περιβάλλον του. Τόνισε, μάλιστα, τη σημασία της βοήθειας των φίλων του, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό του τόσο ηθικά όσο και οικονομικά στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Όλα όσα είπε ο Δημήτρης Σταρόβας

«Εννοείται ότι φοβήθηκα. Και τώρα υπάρχουν στιγμές που ξυπνάω και τσεκάρω ότι μπορώ να μιλήσω… Αν πάρω τον χρόνο μου, μπορώ να πω σχεδόν τα πάντα… Όταν ξύπνησα, το πρώτο πράγμα που ζήτησα ήταν να παίξω κιθάρα. Δεν είχα κινητικό πρόβλημα, ενώ δε μπορούσα να μιλήσω», ανέφερε αρχικά ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

Και πρόσθεσε: «Νόμιζα ότι δε θα έχω πρόβλημα στην κιθάρα, αλλά είχα πρόβλημα συγχρονισμού… Ευτυχώς επανήλθα πιο γρήγορα από ότι επανήλθα στην ομιλία μου».

«Όλοι οι φίλοι και οι κοντινοί μου άνθρωποι μου στάθηκαν όσο δεν πάει. Και οικονομικά. Να το πούμε κι αυτό. Επί 1,5 χρόνο ήμουν άνεργος ενώ οι υποχρεώσεις έτρεχαν», είπε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: