Δέσποινα Βανδή: «Δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία ούτε το ρούχο»

Σύμφωνα με τη Δέσποινα Βανδή, δεν πρέπει να μπαίνουν σε καλούπια η εικόνα και το στιλ μιας γυναίκας. Η ίδια είπε ότι οι επιλογές της στην εμφάνιση δεν καθορίζονται από κοινωνικές συμβάσεις ή την ηλικία της.

Στέλνοντας μήνυμα στους επικριτές της, η Δέσποινα Βανδή δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «δεν σε κάνει κυρία ούτε η ηλικία ούτε το ρούχο. Ντύνομαι όπως γουστάρω να ντύνομαι και δεν θα απολογηθώ σε κανέναν».

Η απόφαση να μην ανέβει στη σκηνή στη Σμύρνη

Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του καλοκαιριού του 2024 στράφηκε η συζήτηση της τραγουδίστριας με τον Τάσο Τρυφώνος σχετικά με την απόφαση της να μην ανέβει στη σκηνή στη Σμύρνη, λόγω της παρουσίας της αφίσας του Κεμάλ Ατατούρκ.

Στην εκπομπή «Τετ α τετ» έδωσε συνέντευξη η Δέσποινα Βανδή περιέγραψε το κλίμα που επικράτησε τότε. Η συνέντευξη αναμένεται να προβληθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου.

«Ήταν τόπος λατρείας για τον Κεμάλ, οπότε αυτό ήταν ιεροσυλία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς, που τους είπα ότι δεν θα παίξω με φόντο τον Κεμάλ. Είχα πολλές απειλές, φοβόμουν τον πρώτο καιρό να σου πω την αλήθεια.», εξήγησε η τραγουδίστρια.

«Στον Βασίλη δεν είδα, ένιωσα»

Η Δέσποινα Βανδή τόνισε ότι η πυξίδα της άλλαξε όταν ήρθαν στον κόσμο τα παιδιά της. Στο απόσπασμα που κυκλοφόρησε στο Youtube φαίνεται η καλλιτέχνης να λέει ότι η μητρότητα μπήκε πάνω από κάθε επαγγελματική φιλοδοξία: «Για μένα το γεγονός ότι έγινα μάνα, άλλαξε όλες τις προτεραιότητες της ζωής μου. Δεν είχα ως προτεραιότητα την καριέρα μου».

Όσο για την προσωπική της ζωή και τον Βασίλη Μπισμπίκη, η απάντησή της στην ερώτηση για το τι την κέρδισε στον σύντροφό της ήταν αφοπλιστική. «Τι είδα στον Βασίλη; Δεν είδα, ένιωσα. Ένιωσα χαρά και τη χρωστούσα στον εαυτό μου αυτή τη χαρά, οπότε είπα να μου τη δώσω», κατέληξε.