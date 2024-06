Μετά την sold out εμφάνιση τους στο ΟΑΚΑ, οι Coldplay συνεχίζουν να μαγεύουν το ελληνικό κοινό με μια νέα ανάρτηση στα social media, αφιερωμένη στο βιντεοκλίπ που γυρίστηκε για το τραγούδι “Feels Like I’m Falling In Love” στο Ηρώδειο.

Πιο συγκεκριμένα, το βίντεο, που αναρτήθηκε στις σελίδες τους στα social media, ξεκινά με πανέμορφες λήψεις από την Ακρόπολη, αποτυπώνοντας το μαγευτικό τοπίο της Αθήνας. Στη συνέχεια, ακολουθούν στιγμές από τα γυρίσματα στο Ηρώδειο, όπου οι Coldplay εμφανίζονται μαζί με πλήθος Ελλήνων θαυμαστών στις κερκίδες του θεάτρου.

ΤΟ βίντεο που δημοσίευσαν

Όπως φαίνεται και από το βίντεο, η ατμόσφαιρα δείχνει να είναι φεστιβαλική, με τους fans να φορούν led βραχιόλια και να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα. Μαζί με τον Chris Martin και τους υπόλοιπους Coldplay, τραγουδούν με πάθος και ενθουσιασμό, δίνοντας ζωή στους στίχους του “Feels Like I’m Falling In Love“.

Η ανάρτηση έχει συγκεντρώσει χιλιάδες likes και σχόλια από fans σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για το βίντεο και για την αγάπη που έδειξαν οι Coldplay προς την Ελλάδα.

