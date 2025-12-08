Η Χριστίνα Αλεξανιάν μίλησε εφ’ όλης της ύλης στην Αλεξάνδρα Τσόλκα, αποκαλύπτοντας πώς διαχειρίστηκε τη μάχη για την υγεία της και εκφράζοντας βαθύ προβληματισμό για το σημερινό πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας. Η γνωστή ηθοποιός άνοιξε την καρδιά της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN.

Πιο συγκεκριμένα, η Χριστίνα Αλεξανιάν δεν δίστασε να μιλήσει για την προσωπική της περιπέτεια με την υγεία της και τις σύγχρονες πληγές της ελληνικής κοινωνίας.

«Δυστυχώς έχει μια αγριάδα σήμερα ο κόσμος και δεν θα μιλήσω μόνο για τις γυναικοκτονίες. Είναι εφιαλτικό όλο αυτό που περνάμε. Δεν ξέρω αν διογκώθηκε από τον εγκλεισμό που είχαμε στον κορονοϊό, ίσως μάλλον άνοιξαν κάποια στόματα και μιλάμε και τα μαθαίνουμε. Προφανώς, όλα αυτά γίνονταν όλα τα χρόνια πίσω από κλειστές πόρτες», είπε αρχικά η ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Επίσης, η βία των παιδιών στα σχολεία είναι κάτι που με σοκάρει. Δηλαδή πως μπορεί ένα παιδί να επιτίθεται με τόσο μένος και σουγιαδάκια και όλα αυτά, με τόση βία, σε ένα άλλο παιδί;».

«Πέρασα μια περιπέτεια υγείας, μάζεψα όμως την ενέργεια μου και είπα πάμε παρακάτω. Σκέφτομαι τι πρέπει να γίνει και όταν βρω τη σειρά των πραγμάτων, που πρέπει να γίνουν, αρχίζω “πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο”. Μέχρι να το ολοκληρώσω», αποκάλυψε η Χριστίνα Αλεξανιάν.

