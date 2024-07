Ο Αργύρης Πανταζάρας είναι ηθοποιός από μικρή ηλικία με πλούσιο βιογραφικό, ο οποίος στέκεται στο ύψος κάθε ρόλου που του δίνεται. Γενικότερα, έχει συμμετάσχει σε πληθώρα τηλεοπτικών σειρών, θεατρικών παραστάσεων και ταινιών και καταφέρνει πάντα μέσα από τις ερμηνείες του να μένει χαραγμένος στο κοινό του.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές του

Η καταγωγή του είναι από τον Βόλο ο οποίος αποτελεί τον τόπο γέννησής του, ενώ όσον αφορά την ηλικία του ο Αργύρης Πανταζάρας είναι γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου του 1988 και είναι 35 ετών. Η υποκριτική τον ενδιέφερε από μικρή ηλικία κι έτσι πήρε την απόφαση να σπουδάσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Λίγα λόγια για την επαγγελματική του πορεία

Γενικότερα ο Αργύρης Πανταζάρας έχει συνεργαστεί με πληθώρα Ελλήνων ηθοποιών και έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες. Καταφέρνει πάντοτε μέσα από κάθε ρόλο του να κλέβει τις εντυπώσεις, ενώ έχει κερδίσει και βραβείο το 2016 για την καλύτερη ερμηνεία νέου άνδρα ηθοποιού. Ωστόσο, έχει υπάρξει υποψήφιος για πολλές ερμηνείες του γενικότερα.

Η σχέση με την Έλλη Τρίγγου

Στο παρελθόν ο Αργύρης Πανταζάρας ήταν ζευγάρι με μία επίσης πολύ γνωστή ηθοποιό η οποία δεν είναι άλλη από την Έλλη Τρίγγου. Μάλιστα, οι δυο τους συνεργάστηκαν και στην τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες» καθώς επίσης και στην θεατρική παράσταση «This is not Romeo and Juliet» και γενικότερα κρατούσαν χαμηλό προφίλ όσον αφορά την σχέση τους. Τελικά χώρισαν τον Φεβρουάριο του 2019 μετά από 4 χρόνια κοινής πορείας, ωστόσο ποτέ δεν θα έλεγαν όχι σε μία επαγγελματική συνεργασία, καθώς ο χωρισμός τους δεν ήταν άσχημος.

Ο γάμος με την Σίσσυ Τουμάση

Ο Αργύρης Πανταζάρας στο πρόσωπο της Σίσσυς Τουμάση βρήκε την γυναίκα της ζωής του, με την οποία αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να παντρευτούν στην Κωνσταντινούπολη λίγους μήνες πριν.

Οι δυο τους βιώνουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, ενώ αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά και όμορφα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

