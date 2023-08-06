Απρόοπτο για την Κλέλια Ρενέση στη Γαύδο – Η καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί (vids)
Όλα όσα ανέφερε
Ένα απρόοπτο περίμενε την Κλέλια Ρενέση κατά τη διάρκεια των διακοπών της το φετινό καλοκαίρι στην Γαύδο όπου και βρέθηκε.
Συγκεκριμένα όπως τονίζει και η ίδια σε βίντεο που ανήρτησε πήγε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού για να της περιποιηθούν το έγκαυμα όμως περίμενε σχεδόν μία ώρα μαζί με τον γιατρό καθώς το μοναδικό κλειδί για το ιατρείο το έχει το ασθενοφόρο του νησιού που βρισκόταν εκείνη την ώρα σε άλλο περιστατικό.
«Ο γιατρός είναι εδώ ο καλός μου και δεν μπορεί να με εξετάσει γιατί δεν έχει κλειδί! Δεν υπάρχουν δύο κλειδιά και δεν υπάρχει κανένας άρχων παράγοντας να τους εξυπηρετήσει» ανέφερε αρχικά η Κλέλια Ρενέση για να προσθέσει:
«Δεν μπορούν να βγάλουν ένα αντικλείδι! Επίσης δεν υπάρχει καθαριότητα. Οι γιατροί καθαρίζουν μόνοι τους».
