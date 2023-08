Το Κίεβο με πυραυλικό πλήγμα διέλυσε το μεσημέρι της Κυριακής τη γέφυρα Χόνχαρ στην Κριμαία όπως μεταδόθηκε από το RIA.

Συγκεκριμένα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον διορισμένο από τη Μόσχα, ηγέτη της Κριμαίας Σεργκέι Αξιόνοφ αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο πλήγμα.

Η Ουκρανία είχε προηγούμενα πλήξει την ίδια γέφυρα τον Ιούνιο, καθώς είναι ένα από τα μετρημένα στα δάκτυλα, σημεία διέλευσης μεταξύ της Κριμαίας και της ηπειρωτικής Ουκρανίας.

Crimea, Ukraine

– occupied by Russia ❗

Cotton 💥🔥💨

Two bridges were damaged – the bridge on the Arabatskaya arrow from Henichesk, and the bridge over Chongar. Here is the moment of a hit 💥

