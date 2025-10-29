Άννα Μαρία Βέλλη: Έπαθε τροφική δηλητηρίαση – «Χρόνια πολλά σε όλους εκτός από αυτόν που με μάτιασε»
H YouTuber επισήμανε ότι είχε έντονους πόνους στο στομάχι της
Άσχημα ξεκίνησε η εβδομάδα για την αγαπητή YouTuber και περσόνα των social media, Άννα Μαρία Βέλλη, η οποία μοιράστηκε με τους χιλιάδες διαδικτυακούς της φίλους ότι ταλαιπωρείται από τροφική δηλητηρίαση.
Αναλυτικότερα, η Άννα Μαρία Βέλλη, η οποία είναι ιδιαίτερα ενεργή στους προσωπικούς της λογαριασμούς και συνηθίζει να μοιράζεται ανοιχτά στιγμιότυπα και σκέψεις από την καθημερινότητά της, αποκάλυψε το δυσάρεστο περιστατικό μέσω του Instagram.
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, η YouTuber ενημέρωσε τους followers της ότι έπαθε τροφική δηλητηρίαση, με την κατάσταση να της έχει προκαλέσει ένα επιπλέον, έντονο πρόβλημα.
Όπως ανέφερε, πονούσε πολύ το στομάχι της εξαιτίας της δηλητηρίασης, κάνοντας τις τελευταίες ώρες ιδιαίτερα δύσκολες.
«Χρόνια πολλά σε όλους εκτός από αυτόν που με μάτιασε και έπαθα δηλητηρίαση. Σκόπευα ούτως να κοιμάμαι και να αράζω όλη την ημέρα σήμερα, αλλά θα είχε πλάκα να μην ήταν έτσι και το στομάχι μου», έγραψε στα stories που δημοσίευσε.
