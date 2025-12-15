Άννα Φόνσου: Το συγκινητικό αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Αχ αγαπημένε μου έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας»

Στη θλίψη βυθίστηκε ο καλλιτεχνικός κόσμος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του ηθοποιού Αλμπέρτο Εσεκνάζυ.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών στις 03:20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (15.12), ενώ, έδινε «μάχη» με την επάρατη νόσο. Ο ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο σε κωματώδη κατάσταση την περασμένη Παρασκευή (12.12) στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Η Άννα Φόνσου με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον φίλο και συνάδελφό της.

«Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις…κι εμείς που τόσο σ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;;;; Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ…..δεν αντέχω να Σ’ αποχαιρετήσω…δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ.. Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ…», ανέφερε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το βιογραφικό, η εβραϊκή καταγωγή, ο γάμος του & η αδυναμία στα παιδιά του

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και πέρασε εκεί τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Η οικογένειά του είχε εβραϊκές ρίζες, στοιχείο που καθόρισε την ταυτότητά του.

Με το όνειρο της υποκριτικής να τον συνοδεύει από μικρή ηλικία, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου αποφοίτησε το 1976.

Η επαγγελματική του πορεία ήταν μεγάλη και αξιόλογη, με τον ηθοποιό να ξεχωρίζει τόσο για το ταλέντο του όσο και για τον ευγενικό του χαρακτήρα, συνεργαζόμενος με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός τη δεκαετία του ’80, συμμετέχοντας σε πληθώρα θεατρικών παραστάσεων, ταινιών και τηλεοπτικών σειρών.

Από τις πιο σημαντικές τηλεοπτικές του δουλειές ήταν οι σειρές όπως «Ο μεγάλος ξεσηκωμός», «Τμήμα Ηθών», «Καλημέρα Ζωή», «Καρτ Ποστάλ» και «Για μια θέση στον ήλιο».

Η οικογενειακή ευτυχία και τα παιδιά του

Πέρα από την καλλιτεχνική του επιτυχία, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε ως απόλυτη προτεραιότητα την οικογένειά του. Ήταν παντρεμένος για περισσότερα από 40 χρόνια με τη σύζυγό του, Μαίρη, για την οποία πάντα μιλούσε με τα θερμότερα λόγια, τονίζοντας ότι παραμένουν ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι.

Απέκτησαν δύο παιδιά: τον Λέοντα (γενν. 1983) και τη Σάρα (γενν. 1987). Μάλιστα, η Σάρα ακολούθησε τα βήματα του πατέρα της στην υποκριτική, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της σε προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης Survivor. NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ δεν έκρυψε ποτέ την αδυναμία που είχε στα παιδιά του, αποτελώντας έναν στοργικό πατέρα και σύζυγο.