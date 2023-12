Ο Ανδρέας Μπάρκουλης είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς και πασίγνωστους ηθοποιούς του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που άφησαν το δικό τους στίγμα. Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε παντρευτεί τέσσερις φορές και είχε αποκτήσει τρία παιδιά, τη Βίκυ, τον Ανδρέα και τον Νικόλαο-Γεώργιο.

Ο μικρότερος γιος του Νίκος Μπάρκουλης είναι 22 ετών και θέλει και εκείνος να ασχοληθεί με τον χώρο της ηθοποιίας. Μάλιστα, είχε συμμετάσχει και στο ”Just The 2 Of Us” μαζί με την Εβελίνα Νικόλιζα, ενώ μετρά και χιλιάδες ακόλουθους στο TikTok.

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε παντρευτεί την κατά δέκα χρόνια μεγαλύτερη του, Αλέκα Στρατηγού, το 1958, ωστόσο λίγο καιρό αργότερα, οδηγήθηκαν σε διαζύγιο. Η δεύτερη σύζυγος του, δεν προερχόταν από τον καλλιτεχνικό χώρο. Και αυτός ο γάμος του είχε άδοξο τέλος.

Ο δεύτερος γιος του σπουδαίου ηθοποιού, επίσης Ανδρέας ζει στη Βρετανική Κολομβία και έχει κάνει την δική του οικογένεια.

Το μήνυμα στον πατέρα του μετά την θλιβερή είδηση του θανάτου του

Ο γιος του έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, για τον θάνατο του πατέρα του. Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του έγραφε: ”Με θλίβει να πω ότι στις 23 Αυγούστου 2016, ο πατέρας μου πέθανε. Ήταν ένας άντρας με πολλά ταλέντα, υποκριτική και τραγούδι, ήταν ανάμεσα στους καλύτερους. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω στη δεκαετία των ’20 μου μιας και οι ζωές μας ήταν σε αντίθετες πλευρές της γης. Το να μην έχεις πατέρα στη ζωή σου είναι δύσκολο… αλλά, το να χάνεις έναν πατέρα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Αναπαύσου εν ειρήνη ανάμεσα στα άστρα. Θα σε θυμάμαι πάντα και θα σε αγαπώ”.

