Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μαίρη – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 73 ετών άφησε ο σπουδαίος Αλμπέρτο Εσκενάζυ, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και τον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο αγαπημένος ηθοποιός έδωσε με αξιοπρέπεια μια γενναία αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα.

Η σύζυγός του, Μαίρη Εσκενάζυ, εμφανώς συντετριμμένη από την απώλεια, μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και στον δημοσιογράφο Γιάννη Μαλλιαρό για τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν. Μέσα από τα λόγια της περιέγραψε το κενό που αφήνει πίσω του ο σύντροφος της ζωής της, τιμώντας τη μνήμη και την πορεία του.

«Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Έχει γράψει ένα τεράστιο έργο – αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη, από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945. Έχει γράψει το «Άρωμα της πόλης», πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η γενέτειρα του, τη λάτρευε την πόλη του. Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς γιατί οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν από παιδιά μαζί», ανέφερε αρχικά η Μαίρη Εσκενάζυ.

«Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Τον υπεραγαπούσαν. Για εκείνον ήταν μόνο τα παιδιά του και τα βιβλία του. Κλεινόταν στο δωμάτιό του και έγραφε. Ήμασταν από παιδιά μαζί. Όλοι τον αγαπούσαν και ήταν εκεί τα ξημερώματα», είπε η σύζυγος του Αλμπέρτο Εσενάζυ.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: