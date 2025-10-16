Αγγελική Νικολούλη: «Πάντα έλεγα να μη γίνουμε νούμερα για τα νούμερα – Δεν έχω καταλάβει πώς φτάσαμε στην 31η σεζόν»

Πρεμιέρα για 31η σεζόν κάνει την Παρασκευή (17.10) η Αγγελική Νικολούλη με την εκπομπή «Φώς στο Τούνελ». Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» αποκαλύπτωντας ότι δεν έχει καταλάβει πώς πέρασαν τόσα χρόνια από την πρώτη εκπομπή.

«Αναρωτιέμαι κι εγώ πολλές φορές πώς φτάσαμε εδώ, να διανύουμε την 31η χρονιά. Δεν το κατάλαβα. Έφυγαν σαν νεράκι. Βρίσκομαι εδώ, στο πλατό του “Τούνελ” και εδώ μένει και η ψυχή μου. Είναι η βαθιά έρευνα που γίνεται. Είναι η αγωνία για την έκβαση κάθε ιστορίας…Οι τηλεθεατές μας το δείχνουν 30 χρόνια τώρα ότι είναι ένα “ραντεβού” κάθε εβδομάδα με το “Τούνελ”», ανέφερε η δημοσιογράφος.

«Το “Τούνελ” είναι οικογένεια, είναι ο αγώνας όλων για την αλήθεια. Ένας απαράβατος κανόνας που δεν έχω πατήσει ποτέ είναι να μην εκθέτουμε τους ανθρώπους, να τους προστατεύουμε, να είμαστε κοντά τους σε όλες τις δύσκολες στιγμές μέχρι να φανεί αυτή η αλήθεια που ψάχνουν. Δεν κάνουμε τον πόνο τους σόου.

Κι αυτό που έλεγα πάντα, και το τονίζω, είναι να μη γίνουμε εμείς νούμερα για τα νούμερα. Μακριά από εμάς αυτό. Το “Φως στο τούνελ” είναι αληθινή εκπομπή, ζωντανή. Ποιός να κρυφτεί; Δε φαίνεσαι; Όλα βγαίνουν. Αν προσποιηθείς, θα είναι 1,2,3. Αλλά 30 χρόνια μπορείς να υποδύεσαι ότι είσαι κάποιος άλλος;», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, η Αγγελική Νικολούλη αποκάλυψε ποια θα είναι η υπόθεση με την οποία θα ασχοληθεί στην πρεμιέρα της. «Την Παρασκευή θα ερευνήσουμε μια νέα υπόθεση μυστηρίου που διαδραματίστηκε εδώ, στο κέντρο της Αθήνας με θύμα μια εύπορη γυναίκα. Μια γνωστή κυρία της Αθηναϊκής ελίτ. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Αν βγουν όλα αυτά την Παρασκευή, θα καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Το γεγονός ότι ξεθάβουμε την ιστορία αυτή και τη φέρνουμε στην επικαιρότητα, σημαίνει κάτι».

«Η πρεμιέρα έχει πάντα λευκό. Χρόνια τώρα. Το κόκκινο είναι το χρωματάκι μας…», σημείωσε αναφορικά με το σακάκι που θα φορέσει.