Σε χαμηλό 2 μηνών άνοιξαν οι ευρωπαϊκές μετοχές – Το ευρώ υποχωρεί στα 1,1530 δολάρια

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον μηνών σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου να εντείνει τις πληθωριστικές ανησυχίες καθώς ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν δεν εμφανίζει ενδείξεις αποκλιμάκωσης.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης υποχώρησε για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, καταγράφοντας πτώση 2,34% στις 585,08 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας. Ο δείκτης υποχώρησε κατά 5,5% την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άλμα άνω του 25% με τις τιμές να βρίσκονται μια ανάσα από τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι ανησυχίες για τις προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και τις εφοδιαστικές αλυσίδες επηρέαζαν τις αγορές λόγω της εξάπλωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στην Ευρώπη, οι τράπεζες επέκτειναν τις απώλειές τους, με πτώση 3,2% ενώ οι μετοχές τεχνολογίας υποχώρησαν 3,1%.

Το ευρώ υποχωρεί 0,78%, στα 1,1530 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,78% και διαμορφώνεται στα 1,1530 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 182,8560 γεν, στο 0,8658 με τη στερλίνα και στο 0,8992 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,55% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 158,6240 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,75% και διαμορφώνεται στα 1,3313 δολάρια.