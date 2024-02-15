Υπουργείο Ανάπτυξης: Πρόστιμα 81.000 ευρώ στην αγορά τον Ιανουάριο

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι έλεγχοι στην αγορά και, σύμφωνα με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, το σύνολο των προστίμων τον Ιανουάριο έφτασε στα 81.000 ευρώ.

Τα 56, συνολικά, επιβληθέντα πρόστιμα, ήταν από 500 έως 3.000 ευρώ και αφορούσαν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών».

Αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις και τα πρόστιμα

Η αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις και τα πρόστιμα, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και όπως φαίνεται, αφορά σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια και σε όλο το εύρος της αγοράς.

Δηλαδή, σε εταιρείες catering, μεταφορικές, σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, ψιλικά, ψητοπωλεία, κομμωτήρια, καφέ, μπαρ, κρεοπωλεία, εμπόριο κρεάτων-τροφίμων, εταιρείες διακίνησης αγροτικών προϊόντων, δημοπρατήριο οπωροκηπευτικών, παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηνοτρόφους, κυλικεία, μικρογεύματα – αρτοσκευάσματα, αρτοποιία – ζαχαροπλαστεία κ.ά.

