Ανησυχία για τα αεροπορικά ταξίδια το καλοκαίρι – “Κλείστε από τώρα εισιτήρια”

Ένα μακρύ, δύσκολο και ακριβό καλοκαίρι αναμένεται φέτος με τις αυξήσεις τιμών στα καύσιμα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Η κρίση στον Περσικό Κόλπο, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου έως και 50% προκαλώντας ραγδαία αύξηση στις τιμές στους τομείς των αερομεταφορών και κατ’ επέκταση και τον τουρισμό.

«Καμπανάκι» για τις ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή έκρουσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Μεταφορές και Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας.

«Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι καλή. Καύσιμα υπάρχουν, βέβαια πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί – έχουν περισσότερο από υπερδιπλασιαστεί – με αποτέλεσμα αυτήν τη στιγμή πάρα πολλές αεροπορικές εταιρείες να σταματούν τα δρομολόγια, τα οποία ακόμα και πριν τον πόλεμο δεν έβγαιναν οικονομικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Αυτήν τη στιγμή επαναλαμβάνω δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψης – άνω του 80% από τα αεροδρόμια μάς το λέει. Αν όμως ο πόλεμος και η αστάθεια στην περιοχή συνεχιστεί και το Στενό του Ορμούζ δεν ανοίξει μέχρι τον Ιούνιο, τότε θα αρχίσουν να στενεύουν τα πράγματα. Θα έχουμε ακυρώσεις πτήσεων το επόμενο διάστημα – ήδη το βλέπουμε – αυτές όμως συνδέονται με το κόστος και όχι με την έλλειψη καυσίμων».

«Έλλειψη στα καύσιμα θα αργήσουμε να δούμε στην Ευρώπη, με την έννοια ότι έχουμε και τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Με τα μέτρα που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πλέον τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να μας κοινοποιούν καθημερινά τα διαθέσιμα αποθέματα έκτακτης ανάγκης, ώστε να ξέρουμε πού και πόσα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Αν δούμε ότι η αγορά στενεύει μετά τον Ιούνιο, θα απελευθερώνουμε τα αποθέματα αυτά, αρκεί αυτή η αποδέσμευση να γίνεται με τρόπο που να μην δημιουργεί περισσότερα προβλήματα».

«Αγοράστε εισιτήρια από τώρα»

Την ίδια στιγμή, η Ισπανία, η οποία υποδέχθηκε αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων τουριστών πέρυσι, 3,5% περισσότερους από το 2024, θα μπορούσε να διατηρήσει παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος, σύμφωνα με τον υπουργού Τουρισμού, Ζόρδι Ερέου.

Ωστόσο οι υψηλότερες τιμές καυσίμων απειλούν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, προειδοποίησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ισπανική εφημερίδα Expansion.

«Αυτό που συνιστούμε είναι ο κόσμος να αγοράσει τα εισιτήριά του τώρα επειδή είναι αλήθεια ότι (οι αεροπορικές εταιρείες) χρησιμοποιούν τώρα κηροζίνη που έχει αγοραστεί εδώ και κάποιο καιρό, και ως εκ τούτου υπάρχει ένα στοιχείο διακυμάνσεων των τιμών», σημείωσε ο υπουργός.

«…Ήδη είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ισπανικές και οι ευρωπαϊκές αρχές λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη ελλείψεων καυσίμων.

Η διατάραξη στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου ώθησε τις τιμές προς τα πάνω κατά περίπου 50% μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αυξανόμενες τιμές πετρελαίου προσέθεσαν πάνω από 100 δολάρια στην τιμή των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων από την Ευρώπη, με το κόστος αυτό να είναι πιθανό να πυροδοτήσει υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ομάδα ακτιβιστών Transport & Environment.

Ο Ερέου σημείωσε ότι η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, έχει μεγαλύτερο απόθεμα κηροζίνης και υψηλότερη παραγωγική δυνατότητα από άλλες χώρες.

Ωστόσο προειδοποίησε: «Αν οι χώρες που στέλνουν τουρίστες στην Ισπανία έχουν προβλήματα, θα τα έχουμε κι εμείς».